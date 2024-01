Duas toneladas de alimentos são doadas para entidades cadastradas no programa Ceará Sem Fome

Pelo menos 70 entidades credenciadas no programa poderão receber os alimentos. A distribuição será realizada por uma comissão executora de doações , segundo a presidente do Comitê Intersetorial de Governança do Programa Ceará Sem Fome, a primeira-dama Lia de Freitas.

Os alimentos arrecadados por torcedores na final do Campeonato Cearense de Futebol Feminino serão doados para entidades vinculadas ao programa Ceará Sem Fome . Foram doadas duas toneladas de mantimentos na Arena Castelão no dia da partida decisiva, em 29 de novembro.

Lia relembra que o credenciamento ainda está disponível no site do Ceará Sem Fome. Podem se inscrever entidades que executam atividades de assistência social com fornecimento de alimentação para pessoas em situação de vulnerabilidade.

A final do Campeonato Cearense de Futebol Feminino foi o primeiro evento esportivo com arrecadação de alimentos para o programa governamental. Na doação simbólica, realizada nesta sexta-feira, 29, estiveram presentes representantes da Federação Cearense de Futebol e dos times Fortaleza e Ceará.

“Quando estamos falando de futebol, estamos falando também da solidariedade, de conseguir mobilizar o amor das pessoas”, afirma a vice-governadora Jade Romero. Em 2024, o programa deve organizar novas campanhas de arrecadação junto à Secretaria do Esporte (Sesport), planejando a venda de ingressos solidários em mais partidas.

Promotores de eventos do setor privado que desejam arrecadar alimentos para o Ceará Sem Fome também podem firmar um acordo de cooperação com o programa. “De posse desse pacto, essa empresa realiza o evento, arrecada e nós vamos lá com nossa logística fazer a coleta. Fazemos a triagem de validade e a formação de cestas para serem doadas a essas entidades”, explica Lia.

Cartão Ceará Sem Fome será renovado com novos critérios para beneficiários

Por meio do programa Ceará Sem Fome, 43 mil famílias recebem R$ 300 mensais para arcar com os custos de alimentação. Segundo Lia de Freitas, o benefício será estendido por mais meses e novas famílias poderão se cadastrar. Isso ocorre porque, a partir do valor repassado e da melhora na condição de vulnerabilidade, Lia afirma que diversas famílias saíram da linha da pobreza e não receberão mais o repasse de renda.

A primeira-dama explica que novos critérios para a população atendida serão publicados em breve. “Muito provavelmente até aumente o número de beneficiários”, diz. Além do repasse de renda e das doações de alimentos para entidades voluntárias, o programa mantém 1.080 Unidades Sociais Produtoras de Refeições (USPR) em 181 municípios. As cozinhas sociais são responsáveis por entregar refeições para pelo menos 100 mil pessoas diariamente.