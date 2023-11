Caminhão de Programa de Alimentos do Ceará é flagrado realizando mudança de móveis no RN

Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA) afirma que responsabilidade pelo uso do caminhão é do município

Em circulação nas redes sociais, vídeo mostra caminhão do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Ceará, cedido pelo Governo do Estado para o município de Potiretama, realizando mudança de móveis. O veículo, de placa RIK7I34, foi apreendido na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, na manhã desse sábado, 21.

Nas imagens, é possível observar um colchão e outros objetos de casa sendo carregados no veículo, que teria permanecido estacionado por cerca de meia hora.

De acordo com a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), pasta à frente do programa, o caminhão é de responsabilidade do município de Potiretama, conforme Termo de Cessão de Uso publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).