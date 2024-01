Praça Verde do Dragão do Mar recebe festival de Agricultura Familiar

O evento será gratuito e ocorre entre os dias 26 a 28 de janeiro, na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

A Federação dos Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará (Fetraf-CE) realizará, a partir desta sexta-feira, 26, o “1º Festival Cearense da Agricultura Familiar”. O evento gratuito será na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza. A programação vai até domingo, 28.

Com o slogan “Produzir alimentos saudáveis é o nosso modo de vida”, a programação do festival traz 80 expositores no espaço mercado, palestras e debates de assuntos relevantes para o setor, apresentações culturais, cirandas agroecológicas e comercialização de produtos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para Auri Junior, coordenador geral da Fetraf-CE, a agricultura familiar tem uma relação de vida com a terra, com seu local de trabalho e moradia.