Elmo para público infantil deve começar a ser usado no Ceará em até dois anos

A versão do capacete elmo para bebês e crianças foi apresentada nesta quarta-feira, 24, na Faculdade de Medicina (Famed) da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza. O " Elminho " será destinado ao público de seis meses a 14 anos de idade para o tratamento de insuficiência respiratória , principalmente contra a Covid-19, a fim de evitar a intubação de pacientes. Previsão é de que comece a ser usado em até dois anos.

O cronograma do projeto, no entanto, prevê realização de todas as fases até outubro deste ano.