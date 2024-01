Estudante do Ceará tira nota mil na redação do Enem: "Sentimento de dever cumprido"

Roney Coelho, de 20 anos, é um dos quatro candidatos do Estado alcançar a nota máxima na prova. Ao todo, 60 estudantes do País conseguiram a nota

“Sensação de dever cumprido”, é assim que o estudante cearense Roney Coelho, 20, define o sentimento de ter alcançado a nota máxima da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. O aluno é um dos quatro candidatos que conquistaram a nota mil do exame no Ceará. As notas foram divulgadas nessa terça-feira, 16, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Em todo o País, 60 estudantes conseguiram a nota máxima na prova e apenas quatro são de instituições públicas, segundo o Ministério da Educação (Mec). No Estado, os quatro candidatos com nota mil são de instituições privadas. São eles Karoline Soares Teixeira, Roney Coelho, Kelly Luna Maciel, ambos de Fortaleza, e Luana Amaro de Alencar, de Juazeiro do Norte, na região do Cariri cearense.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Roney conta que o segredo para alcançar a nota máxima foi a dedicação. Foi a sexta vez que o estudante realizou o exame após concluir o Ensino Médio, em 2020 e, apesar de ter ingressado em uma universidade pública no curso de Odontologia na Paraíba, o sonho dele é cursar medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC).