Ceará já realizou mais de 65 mil procedimentos pelo Programa Nacional para Redução das Filas

Até o momento, já foram registradas 66,4 mil cirurgias eletivas por meio do programa do Ministério da Saúde

O Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas (PNRF), do Ministério da Saúde, alcançou o número correspondente a 72% da meta estipulada para o programa. No Ceará, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, desde a implantação do PNRF, em abril de 2023, até este mês de janeiro, foram realizadas mais de 66,4 mil cirurgias eletivas, tendo 65 mil procedimentos ocorrido no ano passado.

Conforme dados do Sistema Único de Saúde (SUS), Fortaleza foi o município cearense que mais registrou cirurgias realizadas neste período, totalizando 17.939 procedimentos. Na sequência, cidades como Maracanaú, Juazeiro do Norte, Sobral e Caucaia registraram mais de 1.500 procedimentos pelo programa.

Implementado pela pasta como parte da estratégia para aprimorar a eficiência do SUS, o programa chegou a todos os 26 estados, além do Distrito Federal. No ano passado, o Ministério disponibilizou R$ 600 milhões para procedimentos como cirurgia de catarata, retirada da vesícula biliar, do útero, cirurgia de hérnia e remoção das hemorroidas.