Ceará registrou mais de mil animais soltos na natureza em 2023

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) registrou o alcance de 1.033 animais devolvidos para o ambiente natural, no ano de 2023, em 33 ações de soltura. Foram priorizadas ações de proteção à fauna silvestre. Ao total, foram devolvidos para o meio ambiente 889 (86,06%) aves, 109 (10,55%) répteis e 35 (3,38%) mamíferos.

A Semace planeja reforçar suas ações no ano de 2024, com previsão de contratação de médicos veterinários e a construção de um Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres na região metropolitana do Cariri. Além disso, a instituição autorizou a aquisição de equipamentos de manejo e contenção.

Para o trabalho de proteção à fauna silvestre ser realizado de uma melhor forma, ocorre a inicialização com orientação, divulgação de informações e fiscalização ambiental.