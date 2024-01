Animais são resgatados em situação de risco em Limoeiro do Norte

No município de Limoeiro do Norte, distante 202,5 km de Fortaleza, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado Ceará (CBMCE) realizou o resgate de animais em situação de risco. Um deles era um filhote de gato que estava preso em uma calha d’água. Além dele, um cachorro foi resgatado.

De acordo com o sargento encarregado do salvamento, o sargento Ricardo Mota, a mãe do filhote deu à luz no telhado da casa e o gatinho caiu na calha. O gato foi salvo com vida e os responsáveis da casa o adotaram.

Já na outra ocasião, os Bombeiros foram acionados pelo número 193 para resgatar um cachorro que ficou com a cabeça presa entre as grades de um portão residencial.