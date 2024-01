Carmen Lucia Dummar é empossada como presidente da Acert

Junto a Carmen Lucia, estarão à frente da Acert Cyro José Franklin, do Sistema Jangadeiro, Ruy do Ceará Filho, do Sistema Verdes Mares e João Dummar Neto, do Grupo O POVO de Comunicação.

Ao O POVO, a radialista, que foi a primeira mulher a presidir a Acert, reforçou que se sente muito honrada em assumir mais uma vez o comando da associação e que a rádio e a televisão têm um valor importante junto à sociedade que é o compromisso e a credibilidade com a informação.

“Nós temos a voz, mas nós ouvimos as pessoas e nós reproduzimos tudo aquilo que a sociedade anseia e precisa. Então acho que além de levarmos entretenimento, a gente tem consciência que nós somos, como comunicadores, um dos pilares fundamentais da democracia que é a informação”, conta.

Dummar defendeu que, mesmo com a tecnologia sendo favorável a radiodifusão por proporcionar uma comunicação mais intensa com o ouvinte por meio das redes sociais, as redes sociais sejam regulamentadas assim como os meios de comunicação.

“Nós [veículos de comunicação] somos altamente regulados na publicidade e na informação e as plataformas digitais não são. E a nossa proposta é que esse tema seja discutido e que assim como nós temos que cumprir as regulamentações de publicidade, temos que falar com responsabilidade todas as informações, queremos que eles também tenham esse compromisso”, reforçou.

Pontuou ainda que há o foco em alguns projetos como o lançamento do Guia Acert de Rádio, que é um projeto pioneiro do Ceará, debater sobre a defesa da liberdade de expressão e o compromisso com as eleições municipais em 2024.