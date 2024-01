Como realizar a matrícula de 2024 numa escola pública de ensino médio no Ceará

Início das matrículas escolares, na escola pública Paulo Benevides, na Messejana Crédito: FERNANDA BARROS

As matrículas de alunos que concluíram o 9º ano em 2023 em escolas municipais e que agora irão cursar o ensino médio em uma escola estadual acontecem até a próxima quinta-feira, 11. Não considerados novatos, esses alunos têm vagas garantidas em unidades escolares dos municípios. Para os alunos novatos, o processo de matrícula iniciará a partir da quarta-feira, 10. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Desde o dia 4 de janeiro, as escolas estaduais iniciaram o chamado remanejamento externo, ou seja, a transferência de alunos do ensino fundamental municipal para o médio estadual.

Em todo o Ceará, serão ofertadas cerca de 120 mil vagas para as 1ª séries. Já em Fortaleza, serão ofertadas 21 mil vagas. De acordo com a secretária executiva de Ensino Médio e Profissional do Ceará, Jucineide Fernandes, as vagas disponíveis nas escolas de ensino médio são decididas a partir das escolhas dos próprios alunos. “Durante novembro e dezembro, a rede municipal realiza a escuta com os estudantes. É solicitado que os estudantes indiquem uma, duas ou três escolas próximas de sua residência. Eles ainda informam para as escolas de ensino fundamental se desejam frequentar no ano seguinte uma escola de tempo parcial, integral, ou se têm interesse na seleção para escola profissional”, explica a secretária. Segundo a gestora, após coletar essas informações, as escolas municipais enviam as demandas para a Secretaria de Educação do Ceará (Seduc). Em seguida, a pasta retorna à família do aluno opções de escolas com vagas disponíveis. Finalizado esse processo, a escola deve encaminhar ao aluno uma declaração de transferência. Caso o estudante não tenha recebido o documento da escola municipal, deve solicitar seu encaminhamento. Assim, os pais ou responsáveis podem se dirigir à escola indicada para confirmar a matrícula. Alunos também podem optar por ingressar em uma escola mais distante de seu endereço. Contudo, em casos de escolas terem recebido mais solicitações do que vagas disponíveis, o critério de prioridade será dado para alunos que moram mais próximos das unidades de ensino.

Play

“Caso um estudante não compareça na escola escolhida até o dia 11 de janeiro [quinta-feira], entramos em contato diretamente com o estudante para garantir a efetivação da matrícula. Essa abordagem assegura que todos os procedimentos necessários sejam cumpridos dentro do prazo estipulado”, pontua Jucineide Fernandes. Matrícula no Ceará: documentos necessários A falta dos documentos não deverá comprometer a matrícula do estudante, com exceção da certidão de nascimento. Veja lista: Cópia da certidão de nascimento;

Transferência ou declaração de escolaridade, quando for o caso;

Histórico escolar;

Duas fotos 3×4 do estudante;

Cópia do comprovante de endereço;

Cópia do cartão de vacinação (com comprovante de vacinação contra Covid-19);

Cópia do Registro Geral (RG);

Cópia do comprovante do Cadastro de Pessoa Física (CPF); e

Cópia do comprovante de Identificação Social (NIS), para as famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Matrícula no Ceará: transferências entre escolas estaduais Até o dia 22 de dezembro de 2023, os estudantes da rede estadual veteranos que irão migrar para o 2° ou 3° ano em 2024 já declararam, de forma online com a orientação das unidades de ensino, se gostariam de continuar frequentando a escola em que estão matriculados.