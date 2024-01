Ceará tem aumento de incêndios florestais e residenciais em 2023

Fatores climáticos influenciam incêndios no interior do Ceará. Incidentes com fogo em domicílios ocorrem principalmente devido a pane elétrica

Já os incêndios residenciais cresceram 13% em 2023. De 1.184 em 2022, os registros aumentaram para 1.339. Essa foi a segunda categoria desses incidentes que mais cresceu no período, seguida de incêndios em veículos (12,88%) e em edifícios comerciais (10,12%).

Ação humana e clima influenciam em incêndios

Segundo o capitão Sócrates Souza, subcomandante na 2ª Companhia de Bombeiros do Crato, o principal fator para a ocorrência de incêndios florestais é a ação do homem, que usa o fogo para limpar terrenos em preparação para o plantio. Combinado à situação climática da caatinga, bioma predominante no Ceará, o fogo pode fugir do controle rapidamente.

“No segundo semestre, a temperatura fica alta, a velocidade do vento também aumenta e a umidade fica muito baixa. Isso faz com que a vegetação perca umidade. Com esse ressecamento, é a condição ideal para a propagação rápida do incêndio”, explica.

O El Niño, fenômeno ligado ao aquecimento das águas do oceano Pacífico e que interfere no volume de chuvas e na elevação das temperaturas, também pode influenciar os incêndios florestais, conforme Sócrates. “Ele não vai gerar mais incêndios por si só, mas deixa o ambiente mais propício”, diz.

De 2019 a 2022, quatro regiões concentraram 60% dos incêndios florestais: Norte, Sertão de Crateús, Centro-Sul e Cariri. Dois incêndios de grande proporção são destacados pelo sub-comandante em 2023: uma ocorrência na cidade de Santa Quitéria, que durou quatro dias, e uma na cidade de Icó, com duração de sete dias.