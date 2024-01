Incêndio atinge vegetação no entorno do viaduto da Alberto Craveiro

Um incêndio atingiu a vegetação que fica no entorno do viaduto da avenida Alberto Craveiro sobre a BR-116, mais conhecido como viaduto do Makro. O caso foi registrado no início da tarde deste sábado, 30, em Fortaleza.

Registros fotográficos mostraram a dificuldade de transitar pelo viaduto em razão da fumaça, que reduz a visibilidade.

Um caminhão do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) esteve no local, e foram colocados cones debaixo do viaduto para orientar os motoristas que trafegam pela área.