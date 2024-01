Casal morre em incêndio residencial no interior do Ceará

Um incêndio foi registrado numa casa do bairro Gitirana, em Aracoiaba, cidade do interior do Ceará, na madrugada desta quinta-feira, 28. O casal morador da residência morreu no incidente. Os corpos foram resgatados e entregues à Perícia Forense, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

Por meio de documentos encontrados na residência, o Corpo de Bombeiros identificou preliminarmente o casal como Francisco Josimar Peixoto e Sandra Emília Gonçalves. O reconhecimento oficial será realizado por meio de perícia.