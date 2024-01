Ceará reconhece quatro novas Reservas Particulares do Patrimônio Natural

Ainda no fim de 2023, o Ceará passou a contar com quatro novas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). As reservas Mundo Livre e Oásis Baturité, em Guaramiranga, Aldeia da Luz, no Crato, e Hugo Pereira, em Apuiarés, foram reconhecidas oficialmente pelo Governo do Estado durante o segundo semestre. O foco é a preservação e a restauração da natureza, e, como contrapartida, os proprietários recebem benefícios.

As RPPNs são classificadas como Unidades de Conservação (UC), não de cunho público, mas sim particular, onde o dono do espaço procura a Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema) e demonstra o interesse em transformar um terreno em local de preservação natural.