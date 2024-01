Ceará registra chuva em 45 cidades entre terça e quarta; veja previsão

Ainda durante esta quarta-feira, 3, a previsão da Funceme é de céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões. Contudo, há alta possibilidade de chuva no Sertão Central e Inhamuns, Litoral Norte e Ibiapaba, no período da tarde e da noite.

O Ceará registrou chuva em 45 municípios entre as 20 horas de terça-feira, 2, e às 7 horas desta quarta-feira, 3. De acordo com balanço parcial divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), quatro cidades registraram acumulados maiores que 50 milímetros (mm), sendo o maior índice no município de Aiuaba , Sertão Central e Inhamuns, com 92 mm.

Ainda hoje, as macrorregiões do Litoral Norte, Ibiapaba, Cariri e Jaguaribana deverão apresentar temperaturas variando de 34°C a 38°C. Já as temperaturas mínimas tendem a variar de 19°C a 25°C no interior do Estado.

Em Fortaleza, mínimas de 24°C e máximas de 33°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar com valores entre 28% e 35% no Interior, enquanto nas regiões do litoral são esperados valores entre 45% e 60%.

De acordo com a meteorologista da Funceme, Rafaela Gomes, para quinta-feira, 4, e sexta-feira, 5, é esperada a redução das chuvas com predomínio de tempo estável.

“Entretanto, ainda existe a possibilidade de chuva na sexta-feira, da madrugada a manhã, sobre a faixa litorânea”, afirma.