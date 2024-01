Defesa Civil do Ceará distribui cestas de alimento para 46 municípios

As ações foram realizadas durante o ano de 2023 e fazem parte de trabalhos humanitários desenvolvidos em todo o estado do Ceará; entenda

A Defesa Civil do Ceará distribuiu, como parte de seus trabalhos humanitários em 2023, 30 mil cestas de alimentos para 46 municípios do estado. As ações também incluíram o fornecimento de 23 bobinas de lona para seis cidades.

Além das práticas de cunho social, a Defesa Civil conduziu 27 treinamentos para operação do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID). A plataforma objetiva qualificar e dar transparência à gestão de riscos e desastres no Brasil.

O órgão foi o responsável pelo desenvolvimento de dois cursos sobre Ações de Defesa Civil e a organização de um seminário de preparação para queimadas e incêndios florestais com 35 municípios.