Farmácia Popular: beneficiários do Bolsa Família terão acesso gratuito aos medicamentos

O Farmácia Popular do Brasil será retomado, e todos os beneficiários do Bolsa Família terão acesso gratuito aos medicamentos do programa, de acordo com o Governo Federal. A ampliação para 55 milhões de brasileiros foi divulgada nesta quarta-feira, 7.

Com a expansão, os beneficiários do Bolsa Família poderão retirar os 40 medicamentos disponíveis no Farmácia Popular. O Ceará tem 31 municípios priorizados para novos credenciamentos ao programa.

A lista inclui medicamentos para o tratamentos de doenças como diabetes, asma, hipertensão e, a partir de agora, também para osteoporose e anticoncepcionais.

Também há descontos de até 90% para medicamentos voltados ao tratamento de dislipidemia, rinite, doença de Parkinson, glaucoma e fraldas geriátricas.

Farmácia Popular: saúde da mulher terá prioridade

A saúde da mulher terá prioridade no novo Farmácia Popular, informa o Ministério da Saúde. Os medicamentos para o tratamento de osteoporose, além de contraceptivos, serão disponibilizados no programa.

Os produtos eram oferecidos pelo Farmácia Popular com 50% de desconto. "Mais de 5 milhões de mulheres que antes pagavam a metade do valor devem ser beneficiadas com a retirada dos produtos de graça", informa o Governo Federal, em nota.

Lula lança Farmácia Popular do Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciará o novo Farmácia Popular do Brasil nesta quarta-feira, 7, em Recife (PB). A ministra da Saúde, Nísia Trindade, também estará presente.

Farmácia Popular: Saúde credencia municípios do País

Com o lançamento do Farmácia Popular, o Ministério da Saúde retomará as novas habilitações de municípios ao programa.

Serão priorizados os municípios de maior vulnerabilidade que aderiram ao Mais Médicos.

Ao todo, o Ministério da Saúde estima que 811 cidades poderão solicitar credenciamento de unidades em todas as regiões do País, sendo 94,4% delas no Norte e Nordeste.

Até o fim do ano, o Farmácia Popular deve ter unidades em 5.207 municípios brasileiros, equivalente a 93% do território nacional. A estimativa é do Ministério da Saúde.

Farmácia Popular: Ceará é um dos estados priorizados

O Ceará é um dos estados priorizados nos credenciamentos para o novo Farmácia Popular. Ao todo, 31 municípios cearenses passarão a integrar o programa.

Com isso, 177 cidades do Estado farão parte do novo Farmácia Popular.

Para retirar os medicamentos gratuitos, a população poderá ir até uma farmácia credenciada e apresentar a receita médica, documento de identidade e CPF.

De acordo com o Ministério da Saúde, o reconhecimento do vínculo do beneficiário com o Bolsa Família será automático, sem necessidade de cadastro prévio.



Atualizada às 9h47min