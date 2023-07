Incêndio atinge edificação comercial durante a madrugada Crateús

Foram utilizadas em torno de 20 mil litros de água para conter as chamas

Crédito: © TIAGO STILLE/ GOV. DO CEARA

Um incêndio em uma edificação comercial foi apagado pelo Corpo de Bombeiros no bairro São Vicente, em Crateús, na madrugada desta quinta-feira, 13. Segundo a pessoa que realizou o chamado, o fogo tomou conta de um edifício onde fica instalado em um comércio. Não houve vítimas no incidente.

Segundo o major José Artêmio Aragão Prado Júnior, comandante da 2ª Companhia do 3º Batalhão em Crateús, cerca de 20 mil litros de água foram usados para que as labaredas fossem contidas. As chamas forem completamente apagadas por volta das 3h40min.

Aos moradores do edifício e proprietários do comércio, uma orientação foi realizada impedindo a entrada no prédio até que uma vistoria da Defesa Civil fosse realizada.

Também participaram da ação os bombeiros de Ipueiras e integrantes da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) — responsáveis por abastecer as viaturas.



Em 2023, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará apagou 210 incêndios em edificações comerciais — o número é 19% menor ao apresentado durante o mesmo período do ano passado, quando 260 incêndios foram apagados.