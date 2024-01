Fogos de artifício provocam incêndio e destroem palco de casa de show em Maceió

Parte da estrutura do palco de uma casa noturna em Maceió pegou fogo durante apresentação musical que contou com show pirotécnico. O caso ocorreu neste sábado, 30, no Café La Musique, enquanto o DJ Kvsh se apresentava. O evento foi suspenso com o incêndio e o show dos sertanejos Hugo e Guilherme foi cancelado.

