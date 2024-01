Preservação de microparques em Fortaleza: jovens receberão R$ 400 para atuar na conservação

Fortaleza, CE, BR 26.12.23 - Projeto Juventude no Parque. A iniciativa visa promover a conscientização ambiental e envolver os jovens na preservação e promoção dos microparques da cidade. A ação será executada pela Secretaria Municipal da Juventude e Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE

Fortaleza: Prefeitura lança programa que envolve jovens na preservação de microparques A Prefeitura de Fortaleza lançou, nesta terça-feira, 26, o programa Juventude no Parque, que busca envolver os jovens na "preservação e promoção" de microparques na Cidade. No total, 120 jovens entre 15 e 29 anos serão monitores de microparques em Fortaleza durante 12 meses. Recebendo um valor mensal de R$ 400, os bolsistas vão ajudar na conservação dos equipamentos e devem ainda assumir "atividades de educação ambiental com os moradores do entorno". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Lançamento do projeto ocorreu de forma simbólica no Microparque Santa Luzia, situado no Conjunto Ceará II e um dos mais recentes equipamentos desse porte a serem entregues pelo Município. Evento contou com apresentações musicais, doação de mudas, jogos ambientais e exposições científicas.

Wagner Lucas, 22, também conta ser um aliado da causa ambiental, mas confidencia que o retorno financeiro da iniciativa é uma das coisas que mais chamam atenção no projeto. Quase sem conseguir ir ao evento por não ter o dinheiro da passagem, o recurso recebido como bolsista poderia ajuda-lo no dia-a-dia. "Eu pretendo participar (do programa). Só estou esperando o edital sair para saber como vai ser (...) Mas estou 100% querendo participar, porque vai me ajudar muito financeiramente (...) É algo que vai ajudar não somente a mim como toda à comunidade", diz o estudante. Iniciativa faz parte da agenda ambiental de Fortaleza De acordo com Luciana Lobo, secretária do Urbanismo e Meio Ambiente, o programa surge de uma conexão entre políticas públicas de Fortaleza. Pasta tem como proposta entregar, ao todo, mais 27 microparques até o fim de 2024, e afirma desenhar cada passo da ação com a participação das comunidades.

"(É importante) A gente pegar essa juventude e deixar neles uma marca bem forte dessa proteção não só do verde como também das áreas públicas da Cidade. As áreas públicas são áreas comuns que precisam ser cuidadas por todos", destaca também a representante. Élcio Batista, vice-prefeito de Fortaleza, também destacou a importância da participação da juventude e afirmou que o programa faz parte da "agenda ambiental" de Fortaleza. "Esse projeto faz parte de uma grande estratégia que a cidade de Fortaleza tem, que é de fazer investimentos na sustentabilidade, no meio ambiente, buscando fortalecer as áreas verdes, as áreas públicas, para que as pessoas possam usar esses espaços como espaços públicos de qualidade", diz.