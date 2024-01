Furto de fios de cobre interrompem fornecimento de energia no Eusébio

No fim de novembro deste ano, a Enel Distribuição Ceará identificou casos de furtos recorrentes de cabos elétricos no município do Eusébio, a 24,7 km de Fortaleza, causando a interrupção no fornecimento de energia aos clientes locais. Instituições de extrema relevância instaladas na região, como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Ceará, sentem o impacto da problemática.

A Enel afirma que já esteve no local para atender às ocorrências de falta de energia e identificou furto de cabos de média tensão, além de danos a outras estruturas.

Em nota enviada ao O POVO, a distribuidora também diz que "atuou em todas as reclamações e que foi necessário substituir tanto os cabos furtados da rede, como também estruturas em postes".