Polícia investiga influenciadores digitais cearenses que divulgam jogos de azar

Mandados foram cumpridos na residência de casal de influenciadores, no Eusébio Crédito: Reprodução/Vídeo via WhatsApp O POVO

Conforme o delegado, a utilização de influenciadores com milhares de seguidores é uma isca para atrair mais pessoas para o golpe. Márcio Gutiérrez disse que os divulgadores dos jogos de azar que viajam para fora do Brasil para divulgar as plataformas também podem ser presos. Na sexta-feira, 15, uma operação foi deflagrada no Ceará e no Maranhão para combater a divulgação de jogos de azar por influenciadores digitais. Um casal foi preso em Fortaleza, e outros cinco mandados foram cumpridos no Maranhão. A investigação começou após uma série de suicídios no Maranhão, nos quais as vítimas eram pessoas que haviam perdido o patrimônio em jogos de azar on-line, também conhecido como "jogo do tigrinho". Essas plataformas eram divulgadas por influenciadores com milhares de seguidores; para publicar sobre os jogos, eles recebiam em torno de R$ 250 mil por semana, alcançando patrimônio de R$ 8 milhões em três meses. Os influenciadores ostentavam carros e imóveis de luxo, no entanto, esses valores eram recebidos por meio da divulgação e não por lucro pelo jogo.

Nessa operação, a PC-CE descobriu que mais de 40 influenciadores de todo o Brasil estavam em Fortaleza, em um hotel, para a divulgação de uma nova plataforma de jogos de azar. A Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco) identificou que o casal preso, que era o chefe do grupo, tinha uma casa no Eusébio e veículos de luxo. No Pará, também foi registrada uma operação semelhante de combate à divulgação desses jogos com a prisão de influenciadores..

O que diz a lei sobre divulgação e apostas do "jogo do tigrinho" O defensor público do Ceará, Emerson Castelo Branco, doutorando em Direito Constitucional, afirma que o jogo de azar é contravenção penal e está no artigo 50 da Lei de Contravenções Penais. Quem faz publicidade enganosa e abusiva, o caso de alguns influenciadores, comete o crime do artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor.