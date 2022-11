Fuzis e pistolas: homem com registro de CAC faz BO contra roubo de 16 armas

Um homem com registro de CAC fez um Boletim de Ocorrência (B.O) nessa quinta-feira, 17, para informar o roubo de 16 armas de fogo, entre pistolas e fuzis. A data do crime, no entanto, foi em julho. O homem afirma que teve o imóvel arrombado e o armamento levado.

Entre as armas estão fuzis, pistolas e revólveres. O furto teria acontecido no Parque Potira, em um condomínio. Conforme o Boletim de Ocorrência, o furto qualificado ocorreu no dia 15 de julho. Já o registro obtido pelo O POVO foi feito nesta quinta. A vítima do furto seria um empresário do ramo de bebidas.



Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil investiga o caso. O órgão confirmou o registro do B.O e afirma que o caso foi encaminhado à Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).

Outras ocorrências

Nesta quinta-feira, 17, um homem suspeito de integrar organização criminosa foi preso com um fuzil, uma pistola e 60 munições. José Roberto Silva Barbosa, de 29 anos, conhecido como Zé Caucaia, era um dos alvos da operação Anullare, que desarticulou a envolvidos com tráfico e organização criminosa após a prisão de Valeska Pereira Monteiro, conhecida como Majestade. Zé Caucaia e outro dois suspeitos foram presos pelo Batalhão Especializado de Policiamento do Interior.