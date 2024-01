Ceará tem redução de 60% nas notificações de arboviroses em 2023

Aedes aegypti é transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya Crédito: Freepik

O número de casos notificados em 2023 representa uma redução 63,6% em comparação ao mesmo período do ano anterior (104.611), o que demonstra um cenário de baixa ocorrência da doença. O sorotipo DENV1 mostra-se mais prevalente, com os maiores percentuais de detecção neste ano. A taxa de incidência acumulada dos casos notificados até a semana epidemiológica 49 de 2023 é 433,1 de casos por 100 mil habitantes. Foram confirmados oito óbitos por dengue neste período. Segundo a coordenadora, este ano apresentou baixa circulação viral de arboviroses. "A gente tem um ambiente suscetível e o vetor (Aedes aegypti). Mas tem períodos que não têm a circulação viral alta", afirma.

Com relação à chikungunya, em 2023, foram confirmados 1.924 casos, número 8,7 vezes menor que os notificados em 2022, segundo o documento da Sesa. Em 2023 foram confirmados 1.924 casos, representando uma taxa de incidência acumulada de 21,9 casos por 100 mil habitantes, considerada baixa. No ano vigente, dois óbitos em decorrência da chikungunya foram confimados, sendo um do sexo feminino, com 10 anos, e outro do sexo masculino com 88 anos, residentes nos municípios de Choró e Catunda, respectivamente. No histórico, os anos de 2016, 2017 e 2022 são considerados epidêmicos, especialmente 2017 foi o ano com maior número de casos confirmados e o mais impactante.

