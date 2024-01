83% dos municípios cearenses aderem ao programa Escolas Conectadas; faltam 31 cidades

Prazo para inserção no programa do Governo Federal termina na próxima sexta-feira, 22

Lançado em setembro deste ano, por meio do Decreto 11.713 , o programa pretende levar conectividade via satélite ou por fibra óptica para uso pedagógico nas 140 mil escolas públicas do País.

Dos 184 municípios cearenses, 31 ainda não aderiram à Estratégia Nacional Escolas Conectadas (Enec), o restante, 83%, já aderiram ao programa até essa segunda-feira, 18, conforme levantamento do Ministério da Educação (Mec). O prazo para adesão termina nesta sexta-feira, 22, e deve ser realizado pelo Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Mec (Simec) . Ceará é o segundo estado do Nordeste com mais municípios inseridos no programa.

De acordo com o levantamento do Mec, além dos 31 municípios do Ceará, ainda faltam aderir à Enec 1.948 cidades e o Distrito Federal. Ao todo, 70,37% dos estados brasileiros e 65,03% dos municípios já aderiram.

As regiões com maior percentual de municípios já inseridos no programa são Norte e Nordeste. No Norte, dos 450 municípios, 385 tiveram os termos de adesão aceitos no Simec. O número corresponde a 85,56% do total, com destaque para os estados do Acre e do Amazonas, em que todos os municípios aderiram à iniciativa.

A região Nordeste registra 73,69% dos municípios que estão participando da estratégia de conectividade nas escolas. O Rio Grande do Norte é o estado com maior percentual de adesão, com 91,02%, em seguida vem o Ceará, com 83,15%. A Paraíba é o que se encontra com o menor percentual, com 49,78%.

Na Região Centro-Oeste, 69,31% dos municípios aderiram à Estratégia, mas 143 ainda não enviaram termo de adesão à iniciativa de conectividade do Governo Federal. São 99 de Goiás; 14 do Mato Grosso do Sul; e 30 do Mato Grosso.

Em um comparativo entre as regiões, dos 1.668 municípios do Sudeste, 903 aderiram à Enec, o que corresponde a 54,14% do total. O estado com menor percentual de adesão municipal é São Paulo, com 38,14%.