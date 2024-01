Operação Cashback: R$ 3 milhões em bens são confiscados no Ceará e Amazonas

Investigação sobre lavagem de dinheiro resultou na apreensão de imóveis e veículos de luxo. Alvo principal da operação seria homem, de 36 anos, que está em unidade do sistema penitenciário federal

A operação da Polícia Civil do Ceará (PCCE) denominada Cashback resultou na apreensão de R$ 3 milhões em bens, principalmente imóveis, veículos de luxo e outros ativos financeiros. A ação foi deflagrada nesta terça-feira, 19, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão após uma investigação, iniciada há cerca de um ano, relacionada a lavagem de dinheiro.

De acordo com a Polícia Civil, o alvo principal é um homem de 36 anos, de origem carioca, chefe de um grupo criminoso que atua no Ceará e atualmente está preso numa unidade do sistema penitenciário federal. Ele tem diversos antecedentes por homicídio, organização criminosa e tráfico de drogas.

Foram três mandados de busca e apreensão em imóveis e de sequestro de bens. As informações levantadas na investigação foram de que a família do criminoso desfrutava de patrimônio incompatível com os ganhos declarados. Os nomes envolvidos não foram divulgados.