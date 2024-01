Bebê de dois meses morre de Covid-19 em Fortaleza

No último mês, três pacientes morreram em decorrência da Covid-19 no Ceará. Dois casos eram de homens com mais de 70 anos. A outra morte, confirmada no último dia 19 de novembro, foi de um bebê prematuro de dois meses — imunização é indicada a partir dos seis meses. Bebê era uma menina nascida em Fortaleza, conforme a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Um dos homens era de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), tinha 71 anos e morreu no dia 8 de novembro. Ele tinha comorbidades. O outro paciente tinha 72 anos, morreu em 5 de dezembro, e residia em Fortaleza.