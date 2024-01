CE: Dois homens são presos suspeitos de participação em feminicídio

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) realizou a prisão de dois homens suspeitos de participarem de um feminicídio que ocorreu na cidade de Tianguá, a 218 km de Fortaleza. A captura aconteceu nessa quarta-feira, 13. Um dos suspeitos, de 21 anos, teve um relacionamento com a vítima, uma mulher de 26 anos.

A mulher foi morta em novembro deste ano, quando estava bebendo com o companheiro e um amigo, um homem de 26 anos que tinha antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e crime contra a incolumidade pública.