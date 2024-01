CE: Peruana que estava desaparecida é presa pelo crime de falsidade ideológica

Após uma investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), uma peruana foi presa em flagrante por falsidade ideológica, nessa quarta-feira, 12, em Russas, a 171,1 km de Fortaleza.

Dayana Yamile Acosta Comun desembarcou em Fortaleza no dia 13 de novembro, junto com o namorado, e seis dias depois a família dela reportou o desaparecimento do casal ao Consulado do Peru.