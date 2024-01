Sistema Brasileiro de Inteligência: encontro em Fortaleza debate impactos climáticos em 2024

Formas de prevenção e redução de danos causados ao meio ambiente e segurança pública foram discutidas durante o Encontro do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin), em Fortaleza. O evento, realizado pela Superintendência Estadual Ceará da Agência Brasileira de Inteligência (Sece/Abin), aconteceu nesta quarta-feira, 13.

Durante a programação, foram discutidas questões como os “Impactos das mudanças climáticas no Ceará", além de "Estratégias de combate à lavagem de dinheiro".

Para discutir as temáticas, autoridades federais, estaduais e municipais reuniram-se na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região, no bairro Praia de Iracema. Na ocasião, o superintendente da Abin no Ceará, Diego Azevedo, relembrou o papel do órgão para a adoção de políticas públicas no Estado e nas demais regiões do Brasil.