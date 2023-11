Feriadão de Finados no Ceará: três pessoas morrem em acidentes nas estradas

Três mortes em decorrência de acidentes de trânsito nas estradas cearenses foram registradas durante o feriadão do Dia de Finados, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Foram contabilizados, ao todo, 60 acidentes .

As equipes da PRF ainda registraram 45 veículos com motoristas ou passageiros que não faziam o uso devido do cinto de segurança. Em nove situações, crianças eram transportadas sem a “cadeirinha”.

Já nas rodovias estaduais, foram 39 acidentes, sendo dois fatais. 14.240 veículos foram abordados. Entre eles, 9.531 carros, 4.622 motocicletas e 87 ciclomotores. Ao todo, 3.373 notificações por irregularidades foram registradas pelos policiais rodoviários estaduais.

Também foram contabilizados 118 autuações de condutores que dirigiam sob influência de álcool nas rodovias estaduais. 103 veículos foram apreendidos, e outros três com queixas de furto foram recuperados.

Em relação ao crime de embriaguez ao volante, quatro pessoas foram autuadas em flagrante nas rodovias estaduais cearenses, com base no artigo 306 do Código de Trânsito. No total, foram 118 autuações a condutores que dirigiam sob influência de álcool e cometeram a infração administrativa, com base artigo 165.

Tráfico de drogas e criminalidade nas rodovias federais

Três veículos foram recuperados pela PRF com alguma restrição de furto ou roubo durante o feriadão do Dia dos Finados. Em relação ao tráfico de drogas, cinco quilos (kg) de maconha, 1,4 kg de cocaína e 95 comprimidos de ecstasy foram apreendidos. Dez pessoas foram detidas pelo crime.