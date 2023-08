Bazar terá peças com até 70% de desconto em Fortaleza

Repórter no OPOVO

O Centro Fashion Fortaleza realiza entre os dias 2 e 9 de setembro um bazar com desconto de até 70% em peças femininas, masculinas, infantil, roupa íntima, fitness, acessórios e calçados. O evento que está em sua 10ª edição conta com a adesão de mais de 4 mil pontos de venda.

As ações promocionais valem para compras no varejo e no atacado.

O superintendente do Centro Fashion Fortaleza, André Vajas, explica que o bazar já é um evento consolidado e se apresenta como oportunidade para lojistas e compradores.