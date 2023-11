Escrivã apontada como mandante da morte de advogada será julgada 11 anos após o crime

O julgamento da escrivã da Polícia Civil Regina Lúcia de Amorim Gomes, apontada como mandante da morte da advogada Maria Daniele Ximenes, ocorre na segunda-feira, 6. O crime ocorreu no dia 22 de junho no ano de 2012, em Fortaleza. O outro réu do caso é Carlos Cley Rebouças Rocha, acusado de ser o executor de Daniele.

O representante do Ministério Público que deve atuar no julgamento é o promotor Marcus Renan Palácio de Morais e o assistente de acusação será a própria Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), por meio do advogado Márcio Vitor Meyer de Albuquerque e outros quatro integrantes da OAB que integram o Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia.



Os réus serão julgados por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima.