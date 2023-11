Em menos de 24 horas, duas crianças morrem afogadas no Ceará

Em nota, a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Educação de Salitre lamentaram a morte do menino que se afogou no açude. Ele foi identificado como Davi Oliveira de Alencar.

Na tarde dessa quinta-feira, 2, foram registrados os afogamentos de duas crianças de 2 anos. Uma delas se afogou em um açude na zona rural da cidade de Salitre , na microrregião da chapada do Araripe, e a outra na piscina em uma residência, localizada no bairro Riacho Doce, em Paracuru , na Região Metropolitana de Fortaleza.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) explicou que, em ambos os casos, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apura a circunstâncias do afogamento do bebê que teria se afogado na piscina de uma residência em Paracuru e o outro em um tanque de peixes em uma residência particular, na localidade de Cavalcante, em Salitre.

As equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas. A investigação dos casos estão sob a responsabilidade da Delegacia Municipal de Paracuru e da Delegacia Regional do Crato.



Atualizada às 14h34min