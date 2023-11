Congresso em Fortaleza discute adesão do esperanto na sociedade

Falantes do esperanto realizam confraternização no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) de Fortaleza até este domingo, 5, em promoção ao ensino do idioma no Estado

Wandemberg participou do 10º Congresso Pan-Americano de Esperanto, que acontece no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) de Fortaleza , nessa sexta-feira, 3. Programação se estende até o dia 5 de novembro.

"No esperanto crio palavras , é como um brinquedo de peças, você vai montando. O esperanto pinçou coisas para ajudar no processo de formação da língua. O frânces ele achou mais interessante. Você economiza palavras e tem consistência. Em português, inglês e até o frânces, você precisa aprender palavra por palavra, no esperanto não".

“Se eu for atender qualquer língua e eu for usar com o dono daquela língua, vou ficar em uma posição não privilegiada ao mais ignóbil falante daquela língua, embora eu cresça no conhecimento intelectual acerca da língua”, explica o vice-presidente.

“Quando uma língua se impõe a uma comunidade pequena, ela derrota aquela língua, que desaparece. O que a gente quer é enaltecer outras línguas. A gente quer que o diálogo intercultural favoreça todas as outras expressões humanas”, adiciona Wandemberg. Para ele, o raiz para o aprendizado da língua é a fraternidade e, sobretudo, a ambiência familiar.

O carioca Álvaro Mota, 47, é esperantista há mais de 20 anos. “A primeira vez que eu tive contato com a língua, foi quando eu vi uma coleção de selos do meu pai, que ele passou para mim. Na coleção tinha um selo em homenagem aos 100 anos do nascimento do Zamenhof”. Na vida adulta, ele entrou em contato com o idioma mais uma vez, por meio do espiritismo.

Álvaro esteve presente no congresso para apresentar uma ação que ele realizou na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. “A gente teve a oportunidade de mostrar a rica literatura que usa o esperanto, como a Unesco, o Machado de Assis, Asterix, Pequeno Príncipe, uma série de livros na língua e tudo o que a língua tem", disse. Ele também descobriu que muitas pessoas conheciam o Esperanto por meio do aplicativo Duolingo.