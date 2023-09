Grupo Aço Cearense participa de evento da AEVO

O lançamento do Playbook Boas Práticas de Inovação Aberta encontro foi composto por três momentos: “Estratégia de Inovação”, onde foram exploradas as estratégias eficazes para integrar a inovação aberta em sua abordagem geral de negócios. O “Relacionamento com Steakholders”, que foi falado sobre a importância das parcerias e colaborações na promoção da inovação. E por último a “Execução e Implementação”, que mostrou as estratégias práticas para executar e implementar projetos de inovação aberta com sucesso. Pelo Grupo Aço Cearense, participou Henrique Pereira.



Henrique comentou que orienta a Inovação Aberta com foco nos princípios de desejabilidade, viabilidade, factibilidade e adaptabilidade das soluções – elementos sempre refletidos no regulamento associado aos desafios. “Para garantir que as empresas interessadas em participar das chamadas abertas do Grupo Aço Cearense tenham amplo entendimento de todas as regras da jornada, alinhadas às áreas de negócio do Grupo, foi criado um canal de comunicação contínuo. Desenvolvemos um regulamento detalhado que delineia as etapas do processo e está facilmente acessível em nossa landing page, site e redes sociais, demonstrando nosso compromisso com a transparência”, destaca o gestor.



O Grupo Aço Cearense se coloca "aberto a conversar" sobre "desafios de Inovação Aberta". “Disponibilizamos o contato do time de Inovação para feedbacks mais detalhados a todas as empresas participantes no funil de Conexões” finaliza Henrique Pereira.