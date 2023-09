Diretora da Aço Cearense entre os 3 no Prêmio Executivo de TI 2023

Cinthia Cavalcanti, diretora do Grupo Aço Cearense, está entre os 3 finalistas no Prêmio Executivo de TI 2023

A lista do prêmio Executivo de TI 2023 traz 60 executivos finalistas em 20 diferentes categorias e Cinthia Cavalcanti, diretora de desenvolvimento organizacional e TI do Grupo Aço Cearense, está entre os três CIOs finalistas na categoria Siderurgia, Metalurgia e Mineração.

O Prêmio reúne as lideranças de TI de todo o Brasil e irá reconhecer as mentes brilhantes por trás dos projetos na área, durante o IT Forum Salvador, que será realizado no dia 13 de setembro, na capital do estado da Bahia. Os premiados receberão da Deloitte um workshop especial que é parte do CIO Program, e que tratará de desafios que impactam a carreira e a gestão do líder de tecnologia nas empresas.

Foram 298 projetos de CIOs inscritos. Todos foram avaliados por uma banca de jurados formada por executivos e jornalistas da IT Mídia, além de ex-CIOs, professores e consultores, empresa parceira da IT Mídia na entrega do prêmio. Todos os envolvidos no julgamento tem experiência e conhecimento do mercado de TICs.



"O Grupo Aço Cearense conta com uma equipe brilhante para a realização dos trabalhos que envolvem tecnologia. Estar entre os três finalistas já é um grande mérito para nós. Esse reconhecimento é fruto dos projetos de tecnologia que estamos desenvolvendo, ou seja, prêmio de todos que fazem parte da equipe e que ressalta o papel fundamental da tecnologia em nossa indústria", ressalta Cinthia.