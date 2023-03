Aço Cearense estuda parceria para produção de aço verde

A Aço Cearense está animada com as possibilidades que se abrem com a produção de aço verde. Estudos de viabilidade são produzidos com a Vale e tem previsão de conclusão no segundo semestre deste ano.

Ao O POVO, a vice-presidente financeira e comercial da Aço Cearense, Aline Ferreira, afirma que quando os estudos estiverem finalizados, devem sentar à mesa com a Vale e o Governo do Pará.

Há a possibilidade de parceria de Aço Cearense - por meio da Sinobras - e Vale, mas também de que a siderúrgica cearense toque o projeto.

Aline Ferreira, vice-presidente da Aço Cearense. (Foto: Divulgação)



"Faz muito sentido para nosso negócio (operar com aço verde). Então vamos percebendo conforme a movimentação, mas não chegamos na fase de negociar como será a formalização dessa parceria, mas é um assunto de muito interesse do Governo (do Pará), da Vale e se transformou em algo de muito interesse da gente, então tem tudo para dar certo", ressalta.

Cabe destacar que ainda não há produção em escala industrial de aço verde no mundo. O início das pesquisas ocorreu há seis meses e tem como objeto a operação conjunta das empresas em Marabá, no Pará. Naquele município, a empresa cearense opera pela Sinobras na fabricação de aços longos.

Responsável por uma produção de 350 mil toneladas de aços longos, a unidade de Marabá deve saltar para 800 mil toneladas de aço até o fim de 2023.

Aline acrescenta que o planejamento da empresa inclui que, em 2024, a Aço Cearense possa trabalhar com capacidade de produção mais do que duplicada.

Em processo de descarbonização da produção, Aline ainda diz que a Aço Cearense está aumentando as reservas florestais, de eucalipto, "que é onde produzimos os ativos bioenergéticos para o nosso processo produtivo".

