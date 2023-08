Ceará lança sistema para solicitar medida protetiva pela internet

Crédito: Ariel Gomes/Governo do Estado

O Governo do Ceará, a partir da Secretaria das Mulheres e da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), através da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), lança, nesta terça-feira, 22, o sistema para solicitar medidas protetivas de urgência pela internet .

A ferramenta, desenvolvida e administrada pela Polícia Civil do Ceará, funcionará em todo o Estado. As solicitações serão realizadas de forma virtual, de qualquer município cearense, e encaminhadas ao Poder Judiciário, que poderá conceder as medidas.

O lançamento do sistema será realizado nesta terça-feira, às 11 horas, no auditório da Casa da Mulher Brasileira, em Fortaleza, e contará com a presença da Ministra de Estado das Mulheres, Cida Gonçalves.