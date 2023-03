Projeto altera Lei Maria da Penha e torna prazo para medidas protetivas indeterminado

O deputado federal Célio Studart (PSD-CE) apresentou nesta quarta-feira, 8, um projeto de lei que altera a Lei Maria da Penha para tornar o prazo das medidas protetivas indeterminado, vigorando enquanto forem necessárias.

O projeto altera especificamente o artigo 19 da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, onde acrescenta ao acrescentar o parágrafo 4º, que estabelece que as medidas protetivas serão despachadas pelo Juiz com prazo indeterminado.

Segundo justificativa do deputado, o projeto busca sanar a problemática das limitações dos prazo dados a essas vítimas de violência. “(...) Muitos juízes estabelecem, em suas decisões, prazos de duração de cumprimento das medidas protetivas, o que acaba por colocar em risco as mulheres em relação aos companheiros após o fim da vigência daquelas, diante do natural desgaste oriundo do estabelecimento de medidas desta qualidade, além de eventual representação criminal”, escreveu Studart.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“As estatísticas de crimes contra a mulher são alarmantes no Brasil. Este PL é necessário para melhorar a legislação e dar mais segurança a elas”, avaliou o deputado. A Lei Maria da Penha foi criada em 2006 e criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.



Sobre o assunto Ministro do TSE quer ouvir depoimento de Torres sobre minuta de golpe

Barroso deixa UTI após cirurgias de emergência

O POVO News: Deputados coletam assinaturas para CPI das Joias

Câmara aprova pensão especial para filhos de vítimas de feminicídio

Larissa Gaspar critica Sarto por aumento da passagem: "Alguém dá um sacode no prefeito"

Tags