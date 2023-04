PRF flagra transporte de drogas em pneu de caminhão no Ceará

Durante a operação Semana Santa, da Polícia Rodoviária Federal, as equipes do Núcleo de Comando de Operações Especiais (COE-CE) abordaram um caminhão Volvo de cor branca na BR-403, em Ipu, no Ceará. Durante a fiscalização, foi verificada a manipulação dos pneus do veículo e constatou-se que o motorista transportava 150 tabletes de substância análoga a skunk, um total de 167 quilos.

Corpo de Bombeiros trabalhando para retirar a droga de dentro do pneu de caminhão abordado pela PRF (Foto: divulgação PRF)



Durante a ação, o Corpo de Bombeiros foi chamado para atuar com um aparelho, que faz desencarceramento, para abrir os pneus do caminhão e ter acesso a droga que estava escondida. O condutor informou que receberia R$ 20 mil para transportar a droga até Fortaleza. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Tianguá, onde foi autuado por tráfico de drogas.

Segundo a PRF, a operação Semana Santa 2023 é desenvolvida nas rodovias federais do Ceará e reforça a segurança viária durante o período de movimentação maior nas estradas. O objetivo é atuar na fluidez do trânsito e na prevenção de acidentes. Ações contra o tráfico de drogas também são desenvolvidas.

