Após flagra de veículos UTV, Jijoca estuda proibir tráfego na Lagoa do Paraíso

Durante a realização de um trajeto turístico em Jijoca de Jericoacoara, um grupo de sete veículos UTV foi flagrado realizando rota em área preservada na Lagoa do Paraíso, entre os municípios de Cruz e Jijoca. Os automóveis foram vistos entre a areia e a vegetação, passando também pela água.

O local é de preservação ambiental e tem a jurisdição dividida entre as duas cidades. Os UTVs são semelhantes aos quadrículos, sendo utilizados tanto para passeios como para competições, dentre elas, o Rally dos Sertões.

Nielsen Bueno, empresário, líder do grupo e sócio do Rally dos Sertões, admitiu o erro e pediu desculpas pela conduta: “Eu sou o responsável, fui eu que estava no dia, foi um erro meu. Quis levar os turistas para conhecer a lagoa, mesmo sabendo que não poderia passar por lá. Nada justifica o que eu fiz. Peço desculpas aos nativos, aos órgãos e a tudo que faz parte deste lugar. Tô chateado demais, o erro foi nosso", afirmou Nielsen.

A empresa responsável pela condução é a Sertões Experience. Em nota, a companhia também se responsabilizou pelo ocorrido: “Erramos o trajeto do nosso percurso turístico e acabamos percorrendo de forma inadequada um breve trecho na margem da lagoa da Jijoca, uma área de preservação permanente (APP) e parte integrante da área de proteção de proteção ambiental (APA). Comunicamos os órgãos após o erro cometido, e nos comprometemos a rever todos os trajetos que costumamos fazer para evitar que isso se repita. Não vai se repetir. Pedimos desculpas', pontuou a equipe.

A prefeitura de Jijoca estuda a proibição desse tipo de transporte na região de preservação ambiental, sendo uma das medida para evitar que essa situação volte a ocorrer. Além disso, o órgão público visa diminuir o impacto e o desgaste que esses equipamentos causam.