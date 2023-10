Museu do Ceará: projeto que autoriza repasses para reforma começa a tramitar na Alece

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), nesta quarta-feira, 18, projeto de autoria do Governo do Estado que autoriza o repasse de R$ 4,5 milhões para reforma do Museu do Ceará. O valor é oriundo do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará (FDID) e também servirá, caso a proposta seja aprovada, para a modernização e acessibilidade do espaço.

O texto propõe alterar, via Projeto de Lei Complementar, a norma que criou o FDID, permitindo que em 2023 o Ministério Público transfira parte desse recurso para o Tesouro Estadual. Com isso, a Secretaria da Cultura (Secult) e a Superintendência de Obras Públicas (SOP) atuarão para alocar esses recursos na promoção dos ajustes necessários na estrutura do Palacete Senador Alencar, sede do Museu do Ceará, no Centro de Fortaleza.

O texto enviado pelo Executivo aponta ainda que o montante contemplará o aperfeiçoamento, ou implementação, de acessibilidade universal, prevenção e combate de incêndios, climatização, circuito fechado de TV, entre outros projetos complementares. O projeto também visa a modernização do equipamento do local.