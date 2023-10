O POVO é homenageado na Assembleia Legislativa pelos 95 anos de história

Da esquerda pra direita: Dummar Neto, presidente executivo do O POVO, Moema Soares, presidente da TV Ceará, Luciana Dummar, presidente institucional e publisher do O POVO, Guilherme Bismarck (PDT), deputado estadual, Queiroz Filho (PDT), deputado estadual, Paulo Holanda, Superintendente Regional do Serviço Social da Indústria (SESI Ceará) e Fátima Sudário, editora-chefe do O POVO Crédito: FERNANDA BARROS

O jornal O POVO teve sua trajetória de 95 anos— completados em janeiro último, homenageada pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) em sessão solene nesta sexta-feira, 20. Na ocasião, foram entregues certificados a ex e atuais colaboradores, reconhecendo a participação daqueles que construíram a história do grupo durante nove décadas e meia de transformações sociais e digitais. Cerimônia atendeu ao requerimento de autoria dos deputados estaduais Evandro Leitão (PDT), presidente da Casa, e Queiroz Filho (PDT), sendo subscrito pelo deputado estadual Almir Bié (PP). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O deputado estadual Guilherme Bismarck (PDT) esteve na cerimônia representando Evandro Leitão. Parlamentares destacaram a importância do trabalho jornalístico que o grupo tem executado em quase cem anos de história, ressaltando a imparcialidade com a notícia e a forma como a empresa se adapta às múltiplas linguagens durante as transformações digitais.

"Em uma era permeada pela desinformação, a Assembleia Legislativa do Ceará destaca a importância do grupo de comunicação O POVO pela fundamental contribuição para a consolidação à liberdade de imprensa e do jornalismo responsável", destacou Queiroz Filho durante a solenidade. Leia mais: O POVO lança livro composto por personalidades cearenses em alusão a 95 anos de história "Espero que ao evidenciar uma trajetória tão significativa no setor da comunicação, todos nós possamos cada vez mais entender a grande responsabilidade que é difundir a informação compromissada com a ética e a verdade", disse o deputado Bismarck. Estiverem na ocasião representantes a presidente institucional e publisher do Grupo O POVO de Comunicação, Luciana Dummar, e Dummar Neto, presidente-executivo. "Cada vez que eu venho à Assembleia, tenho uma chuva de emoções. Por aqui passou grande parte da história do O POVO (...) Essa passagem de 95 anos é uma passagem de referência, mas me dá mais solidez para chegar ao centenário, que é um marco na história (do jornal)", frisou Luciana. Colaboradores foram homenageados Para simbolizar a homenagem, foram entregues certificados a ex e atuais colaboradores da empresa. Receberam o documento: Erick Guimarães, diretor de jornalismo; Fátima Sudário, editora-chefe; Neila Fontelene, colunista; Tânia Alves, editoria-chefe; Maria de Fátima, editora-chefe, dentre outros.

"(O POVO) Teve um papel muito importante em vários momentos da história do Estado. E essa história toda está sendo reconhecida hoje pela Assembleia, o que é muito gratificante. É um momento para pensar, agradecer e refletir sobre o jornalismo que a gente faz", diz Erick Guimarães. "A nossa comunicação não nega o conflito (...) Mas trata de estimular a reflexão sobre ele e de construir pontes. São aqueles valores publicados na primeira edição impressa do O POVO que nos guiaram até aqui e nos guiarão até o centenário, com todas as mudanças que viemos a assistir a partir de agora, porque nosso tempo é o tempo presente", frisou ainda o diretor de jornalismo durante a cerimônia. Maria Teresa, uma das homenageadas da noite, trabalhou 31 anos no jornal, na área de pesquisa e depois migrando para Recursos Humanos. Hoje, aos 56 anos, ela se diz honrada de ser lembrada pela atuação que teve no grupo: "A minha história da minha vida passa por isso daqui, então é uma honra".