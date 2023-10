Estudantes da UFC Quixadá denunciam comida insalubre em RU

A mensagem, enviada ao perfil “ufcordinaria” no Instagram, denuncia práticas de insalubridade no Restaurante Universitário (RU) do interior do Estado.

“Por favor, nos ajude divulgando isso”, demanda estudante do campus da Universidade Federal do Ceará ( UFC ) em Quixadá .

"Já não como mais no RU há um tempo devido a isso (insalubridade). Tem colegas que já passaram mal ou foram à UPA por causa dessas coisas na comida", revela estudante do campus ao O POVO .

No perfil “UFC Ordinária”, que possui conteúdos majoritariamente humorísticos, as capturas de tela de diversos estudantes incluíam imagens de insetos e larvas.

Os comentários mantiveram o tom crítico da página, citando a necessidade de denúncia aos órgãos de vigilância sanitária. “Isso é passível de encerramento de serviço!”, afirma um usuário.

Comida insalubre em RU: confira nota da UFC

Veja nota na íntegra da Universidade Federal do Ceará (UFC) sobre as denúncias de insalubridade no campus de Quixadá.

A Universidade Federal do Ceará vem a público esclarecer as recentes denúncias referentes a falhas na qualidade do serviço do Restaurante Universitário (RU) do Campus de Quixadá. Estamos cientes das preocupações levantadas pela comunidade acadêmica e, desde a identificação dos problemas, tomamos ações concretas para resolvê-los e para assegurar a melhoria dos serviços oferecidos aos nossos estudantes.

O fornecimento de refeições é realizado por uma empresa contratada pela UFC, a partir de processo licitatório, e todas as intercorrências verificadas ao longo da prestação do serviço têm sido devidamente registradas e notificadas pela UFC, tal qual previsto em contrato. Na prática, já foram acionadas as seguintes medidas cabíveis:

1) desconto financeiro: a empresa responsável pelo fornecimento das refeições ao RU de Quixadá foi notificada e sofreu desconto de valores referentes a notas fiscais de pagamentos em decorrência das falhas no serviço. Essa penalização visa responsabilizar a empresa pelo não cumprimento dos padrões de qualidade estabelecidos em contrato;

2) processo de sanção administrativa: paralelamente foi instaurado um processo de sanção administrativa contra a empresa, visando apurar as irregularidades e aplicar outras medidas sancionatórias previstas em contrato.

Entendemos que a alimentação é parte crucial da experiência universitária e temos consciência de que os estudantes dependem de refeições adequadas para o bom desempenho acadêmico. Estamos comprometidos incansavelmente em assegurar que essas falhas de qualidade sejam superadas e que o RU de Quixadá possa atender plenamente às necessidades de nossa comunidade acadêmica.

Por fim, lamentamos os incidentes e reafirmamos que continuaremos a monitorar de perto a situação e a tomar todas as medidas necessárias para garantir a qualidade do serviço de alimentação do RU de Quixadá.