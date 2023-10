O POVO lança livro composto por personalidades cearenses em alusão a 95 anos de história

Ao todo, 95 cearenses ilustram as páginas da obra escrita por jornalista do veículo de comunicação

Paralelo ao evento de homenagem aos 95 anos do O POVO, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), nesta sexta-feira, 20, ocorre o lançamento do livro “O POVO 95 Anos – Rumo aos 100”. A obra celebra as nove décadas e meia do veículo de comunicação e conta a história de 95 personalidades cearenses que contribuíram nos mais diversos segmentos sociais para a construção do Estado.

A editora do livro e editora-adjunta de Economia, Irna Cavalcante, detalha que o processo de produção da obra teve início com uma curadoria feita pelas próprias editorias do jornal, que indicaram personagens que já participaram de páginas do impresso ou em matérias da Rádio O POVO CBN.

“O que a gente quis com essa iniciativa foi realmente resgatar a história, o trabalho dessas pessoas, conversar com quem ainda está vivo para mostrar as perspectivas de hoje. Porque o jornal, ao longo dos seus 95 anos, tem sua história entrelaçada com a dessas pessoas, a da Cidade, a do Estado. Todos esses personagens foram retratados ou já foram temas de matérias que formam as páginas do O POVO”, afirma Irna.