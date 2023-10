O POVO conquista 2º lugar no prêmio AMIGRS de Jornalismo

A reportagem seriada do O POVO intitulada “Por que bebês de até 2 anos não devem ter acesso a telas’’ ficou em segundo lugar no Prêmio da Associação Médica do Rio Grande do Sul de Jornalismo na categoria Jornal/Revista. O primeiro lugar foi conquistado pela reportagem “A revolução da IA na saúde” do jornalista Pedro Nakamura, do Jornal Zero Hora.

A cerimônia de premiação aconteceu no Teatro AMRIGS, nesta quarta-feira, 18, em comemoração ao dia do médico. A equipe responsável pela reportagem é composta pelas repórteres Ana Rute Ramires e Sara Oliveira, edição de André Bloc, fotografia de Fco Fontenele, e design de Luiz Ribeiro e Mikael Baima.

Sara Oliveira diz que abordar sobre as tendências e os perigos dos hábitos atuais, principalmente para crianças, e principalmente sobre saúde, é papel importante do jornalismo.