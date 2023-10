110 mil cearenses podem ficar sem água após demora em repasse para carros-pipas

Carro-Pipa em atuação em Canindé, no Sertão Central do Ceará Crédito: FCO FONTENELE

Sem a água entregue, cerca de 110 mil cearenses podem ficar sem acesso ao recurso. Francisco Cassiano, coordenador da Defesa Civil de Madalena, a 189,9 km de Fortaleza, descreve a situação como “sufoco”. Segundo ele, a Prefeitura do município de quase 17 mil habitantes já paga cinco caminhões extras, porque os 14 pagos pelo Governo Federal não são suficientes. Conforme o coordenador, a informação repassada pela 10ª Região Militar, responsável pela operacionalização da OCP no Ceará, é de que não há recursos para continuar com o abastecimento até o fim do mês. A verba para a operação é oriunda do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR). “Se não houver solução para essas 14 (carros) pipas, não sei como é que a gente vai atender a população”, admite. Em Independência, a 310,5 km da Capital, os 6.641 moradores da zona rural dependem exclusivamente dos caminhões pipa para ter acesso à água potável. Seis pipeiros — como são chamados os responsáveis pelos caminhões — fazem as rotas de abastecimento da cidade. Número que, de acordo com Lúcio Hernandes, responsável pela Defesa Civil do município, é insuficiente. “O município não teria condições [de suplementar], seria uma grande demanda. Já não está sendo suficiente. E não tem outra fonte de água, o município vai entrar em colapso”, diz Lúcio. Boa Viagem, outra cidade abastecida pelos carro-pipa, até tem poços profundos na zona rural, conforme o coordenador da Defesa Civil do município, Ivandir Silva. No entanto, a água não é própria para o consumo humano. “A gente depende da água potável para atender as comunidades”, afirma. A cidade recebe 13 rotas de caminhões para 3.701 residentes de áreas mais afastadas do centro do município.

Eliete Abreu de Sousa, 54, é agente comunitária de saúde e moradora da comunidade Salão II, em Canindé, no Sertão Central do Ceará. Ela conta que todos estão apreensivos com a possibilidade de ficar sem água. “Racionamento a gente já faz desde que o carro-pipa coloca a água no nosso sistema. A gente tá num momento muito desesperador. Porque nosso local não tem água. O açude está seco há dez anos. Não temos outra fonte de água”, relata. Segundo ela, há famílias de Salão II, distante 7 km da área urbana de Canindé, que pensam em ir embora da zona rural mesmo a contragosto. “Vai chegar uma hora que vai ser obrigado”, lamenta. No Ceará, segundo dados do portal da Operação Carro-Pipa, 110.161 pessoas são atendidas, em 22 municípios diferentes. São, ao todo, 232 pipeiros, distribuídos por 20 das cidades — Aiuaba e Tauá estão com serviço temporariamente suspenso por falta de interesse de profissionais e por determinação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), respectivamente.

Municípios atendidos pela Operação Carro-Pipa Acopiara (Centro-Sul) - 20 pipeiros para 5.914 pessoas

Aiuaba (Sertão de Inhamuns/Crateús) - temporariamente suspenso (falta pipeiros interessados)

Araripe (Cariri) - 2 pipeiros para 1.553 pessoas

Boa Viagem (Centro-Sul) - 13 pipeiros para 3.701 pessoas

Campos Sales (Cariri) - 16 pipeiros para 4.814 pessoas

Canindé (Sertão Central) - 20 pipeiros para 5.417 pessoas

Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza) - 5 pipeiros para 9.202 pessoas

Choró (Sertão Central) - 6 pipeiros para 1.922 pessoas

Crateús (Sertão de Inhamuns/Crateús) - 1 pipeiro para 1.263 pessoas

Deputado Irapuan Pinheiro (Centro-Sul) - 5 pipeiros para 1.577 pessoas

Independência (Sertão de Inhamuns/Crateús) - 6 pipeiros para 6.641 pessoas

Itapajé (Litoral Oeste) - 10 pipeiros para 3.191 pessoas

Itatira (Sertão Central) - 10 pipeiros para 2.600 pessoas

Jaguaretama (Médio Jaguaribe) - 12 pipeiros para 4.945 pessoas

Madalena (Sertão Central) - 14 pipeiros para 4.175 pessoas

Mombaça (Centro-Sul) - 12 pipeiros para 6.184 pessoas

Morada Nova (Médio Jaguaribe) - 12 pipeiros para 9.552 pessoas

Parambu (Sertão de Inhamuns/Crateús) - 32 pipeiros para 17.919 pessoas

Quixadá (Sertão Central) - 10 pipeiros para 5.572 pessoas

Salitre (Cariri) - 17 pipeiros para 11.377 pessoas

Solonópole (Centro-Sul) - 9 pipeiros para 2.642 pessoas

Tauá (Sertão de Inhamuns/Crateús) - temporariamente suspenso (determinação da Sedec)

Total - 232 pipeiros para 110.161 pessoas. Fonte - Portal da Operação Carro-Pipa Ministério diz que solicitou abertura de crédito adicional Procurado pelo O POVO, O Comando Militar do Nordeste (CMN), responsável por planejar, coordenar e fiscalizar a distribuição de água potável, apontou que o valor que o Governo Federal repassou para o mês de outubro equivale apenas a 44% do recurso necessário para o mês. A última vez que repasse aconteceu foi no dia 26 de setembro, há cerca de duas semanas, em um valor estimado em cerca de R$ 1,7 milhão. Já o Ministério da Integração e do Desenvolvimento (MIRD) explicou, por meio de e-mail, que "foi informado da concordância por parte do Ministério do Planejamento e Orçamento para abertura de crédito adicional, portanto, as descentralizações estarão normalizadas nas próximas semanas".