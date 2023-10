Procurado pela Justiça do Ceará e do Maranhão é preso no Piauí

Um homem de 44 anos, que estava foragido da Justiça do Ceará e do Maranhão, foi preso nesta quarta-feira, 10, por envolvimento em crimes de homicídio. Ele foi encontrado na cidade de Parnaíba, Piauí e foi resultado da troca de informações entre a Polícia Civil do Ceará com a Polícia Civil do Piauí.

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as apurações da PC-CE apontaram que o homem era investigado por crimes de homicídio registrados nas cidades de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, e em Pentecoste, na Microrregião do Médio Curu.

A Polícia apurou ainda que Evaldo é suspeito de participar do homicídio de dois homens, registrados no estado do Maranhão. O trabalho conjunto das Delegacias Municipal de Aracoiaba e Metropolitana de Maranguape e a Força Integrada de Segurança Pública do Piauí (FICCO), que conta com policiais civis e militares, resultou na prisão do homem em Parnaíba, no Piauí.

Ele foi colocado à disposição da Justiça. A ação faz parte das diligências que ocorrem em todo o Ceará durante a operação Paz.