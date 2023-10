Unidade móvel oferta 60 mamografias por dia para mulheres na fila do exame

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-10-2023: Caminhão de mamografias extras no Hospital da Mulher ao longo do outubro rosa. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Para aumentar a oferta de mamografias em Fortaleza, um mamógrafo móvel ficará instalado no estacionamento do Hospital da Mulher durante outubro, em alusão ao mês de conscientização sobre o câncer de mama. O equipamento estará, a partir desta terça-feira, 10, em um caminhão adaptado para atender pacientes na fila de espera do exame. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, serão disponibilizados 60 exames a mais por dia no local. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Projeto voluntário promove micropigmentação de areóla mamilar para mulheres mastectomizadas



Segundo a Prefeitura, o aumento da oferta de mamografias no mês de outubro não acontece apenas no Hospital da Mulher, com o mamógrafo móvel. Os outros equipamentos da Capital também terão reforço no atendimento. A expectativa da gestão municipal é incrementar em 57% o número de exames disponíveis, com 6.461 vagas para mamografias. Fortaleza conta com nove mamógrafos na rede de saúde pública. Veja onde estão localizados: Policlínica Luís Carlos Fontenele



Policlínica Jose Eloy



Grupo de Educação e Estudos Oncológicos (GEEON)



Ominimagem



Nossa Casa



Santa Casa de Misericórdia



Hospital Haroldo Juaçaba



Maternidade Escola Assis Chateaubriand



Hospital Martiano de Alencar Fortaleza realizou 19 mil mamografias entre mulheres de 50 a 69 anos Em 2023, já foram realizadas 19.280 mamografias em mulheres entre 50 a 69 anos de Fortaleza. Os dados do Sistema de Informação do Câncer (Siscan) mostram que cerca de 2.142 exames foram feitos por mês, em média, neste grupo. Incluindo todas as idades, o número de mamografias feitas foi de 22.353.

Os dados dos últimos cinco anos mostram a queda no número de exames em 2020, ano do início da pandemia de Covid-19. Nesse ano, foram feitas apenas 20.899 mamografias em Fortaleza. Já em 2021 e 2022, a quantidade de procedimentos voltou a aumentar, com 28 mil e 29 mil exames realizados na Capital. O que é a mamografia? A mamografia é o único exame capaz de detectar o câncer de mama ainda em estágios iniciais em mulheres e homens, sendo considerado um exame padrão-ouro. A diretora-executiva do Hospital da Mulher de Fortaleza, Meg Saraiva, explica que mesmo nódulos de até um centímetro podem ser identificados no exame.